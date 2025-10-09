Kolejna gra za darmo na Epic Games Store. Sklep rozdaje dodatkowy prezent

Nadszedł czwartek, a to oznacza kolejną darmową grę w Epic Games Store. Podobnie jak w poprzednim tygodniu, również w tym sklep rozdaje tylko jedną grę za darmo oraz zaoferuje prezent w postaci Pakietu Łotra Czeladnika do darmowej produkcji, którą tym razem jest Albion Online. Głównym daniem jest Gravity Circuit, czyli gra studia Domesticated Ant Games, wydana w lipcu 2023 roku. To pełna akcji gra platformowa 2D nawiązująca do konsolowych klasyków, w którą teraz każdy chętny posiadacz peceta będzie mógł zagrać. Warto przypomnieć, że gra będzie dostępna do odebrania od dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego.

Świadomym robotom zamieszkującym futurystyczny świat zagraża ich dawny wróg, czyli armia wirusów. Choć dziesięciolecia temu poniosła porażkę, znów wyłoniła się z cienia. Interesuje ją tylko całkowita dominacja nad światem. Zdziesiątkowany Korpus Strażników nie ma wyboru, musi wezwać bohatera poprzedniej wojny – samotnego agenta Kaia, który włada tajemniczą mocą obwodu grawitacyjnego. Walcz w futurystycznym świecie jako jego ostatnia nadzieja i pokonaj stojącego za tym chaosem geniusza zła. Gravity Circuit to wyładowany po brzegi akcją tytuł, który przypomina klasyczne platformówki z lat 80. i 90. Wykorzystuj swoją energię, by posyłać wrogów w powietrze, lub chwytaj ich i eliminuj w bardziej bezpośredni sposób. W trakcie przygody zdobędziesz różne nowe moce, które zapewnią ci jeszcze więcej możliwości! – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż oferuje jeszcze dwa darmowe prezenty z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać grę Nightingale oraz bonus do darmowej produkcji Firestone Online Idle RPG.