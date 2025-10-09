Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna gra za darmo na Epic Games Store. Sklep rozdaje dodatkowy prezent

Radosław Krajewski
2025/10/09 09:00
0
0

Epic Games przyszykował następną darmową grę na PC.

Nadszedł czwartek, a to oznacza kolejną darmową grę w Epic Games Store. Podobnie jak w poprzednim tygodniu, również w tym sklep rozdaje tylko jedną grę za darmo oraz zaoferuje prezent w postaci Pakietu Łotra Czeladnika do darmowej produkcji, którą tym razem jest Albion Online. Głównym daniem jest Gravity Circuit, czyli gra studia Domesticated Ant Games, wydana w lipcu 2023 roku. To pełna akcji gra platformowa 2D nawiązująca do konsolowych klasyków, w którą teraz każdy chętny posiadacz peceta będzie mógł zagrać. Warto przypomnieć, że gra będzie dostępna do odebrania od dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego.

Epic Games Store
Epic Games Store

Świadomym robotom zamieszkującym futurystyczny świat zagraża ich dawny wróg, czyli armia wirusów. Choć dziesięciolecia temu poniosła porażkę, znów wyłoniła się z cienia. Interesuje ją tylko całkowita dominacja nad światem. Zdziesiątkowany Korpus Strażników nie ma wyboru, musi wezwać bohatera poprzedniej wojny – samotnego agenta Kaia, który włada tajemniczą mocą obwodu grawitacyjnego. Walcz w futurystycznym świecie jako jego ostatnia nadzieja i pokonaj stojącego za tym chaosem geniusza zła.

Gravity Circuit to wyładowany po brzegi akcją tytuł, który przypomina klasyczne platformówki z lat 80. i 90. Wykorzystuj swoją energię, by posyłać wrogów w powietrze, lub chwytaj ich i eliminuj w bardziej bezpośredni sposób. W trakcie przygody zdobędziesz różne nowe moce, które zapewnią ci jeszcze więcej możliwości! – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż oferuje jeszcze dwa darmowe prezenty z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać grę Nightingale oraz bonus do darmowej produkcji Firestone Online Idle RPG.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Tagi:

PC
Epic Games
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
cyfrowa dystrybucja
promocje
prezent
Albion Online
okazja
Epic Games Store
gry za darmo
Gravity Circuit
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112