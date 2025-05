Kolejna gra z Xboxa zmierza na PlayStation 5. Oficjalna zapowiedź Orcs Must Die! Deathtrap na PS5

Po spędzeniu blisko pół roku jako tytuł dostępny wyłącznie dla użytkowników komputerów osobistych i konsol Xbox Series X/S, gra Orcs Must Die! Deathtrap wreszcie zmierza na PlayStation 5. Fani gatunku tower defense z elementami akcji mogą przygotować się na cyfrową premierę już 29 lipca bieżącego roku.

Orcs Must Die! Deathtrap – data premiery na PlayStation 5 ujawniona

Orcs Must Die! Deathtrap to kolejna odsłona popularnej serii Orcs Must Die!, która stawia graczy przed zadaniem powstrzymania nieustępliwych hord najeźdźczych orków. Charakterystycznym elementem jest nacisk na rozgrywkę kooperacyjną, umożliwiającą wspólną obronę fortec przed falami przeciwników. Tytuł zadebiutował oryginalnie w styczniu na PC, dostępny poprzez platformy Steam i Epic Games Store, a także na konsolach Xbox Series X/S.