The Crew Motorfest już na Steam. Grę Ubisoftu można obecnie kupić z dużą zniżką

Tylko do 2 maja 2024 roku The Crew Motorfest dostępne będzie na Steam z 50% zniżką, dzięki czemu standardową wersję gry można kupić już za 144,95 złotych . W promocyjnych cenach dostępne są także edycje Deluxe, Gold oraz Ultimate. Więcej informacji znajdziecie na karcie produktu na platformie Valve .

Akcja The Crew Motorfest rozgrywa się w jednym z najbardziej oszałamiających miejsc na ziemi: na hawajskiej wyspie O‘ahu. Dołącz do superszybkich wyścigów zatłoczonymi ulicami Honolulu, sprawdź swoje offroadowe umiejętności na pokrytych popiołem zboczach wulkanu i naucz się perfekcyjnie driftować na torach – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że The Crew Motorfest dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat nowej gry wyścigowej Ubisoftu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Crew: Motorfest – na pełnym gazie po wulkanie!

