Kolejna darmowa tajemnicza gra w Epic Games Store. Za tydzień ostatni prezent w ramach wyprzedaży

Niedawno studio udostępniło nową aktualizację do Chivalry 2 zatytułowaną Regicide. Odebranie gry za darmo z Epic Games Store to dobra okazja, aby sprawdzić nową mapę, kampanię, a także broń, która posłuży do pokonywania przeciwników.

Chivalry 2 to wieloosobowa gra z gatunku slasher, inspirowana filmowymi średniowiecznymi bitwami. Gracze są rzucani w wir najbardziej ikonicznych starć tamtej epoki – od krzyżujących się mieczy, przez deszcze płonących strzał, po oblężenia zamków i wiele innych. Wygrywaj na ogromnych polach bitew, gdzie może walczyć nawet 64 graczy. Oblegaj zamki, niszcz mury pociskami z katapult, pal wioski i wyrzynaj chłopów na mapach z celem zespołowym.

Kolejne darmowe gry w Epic Games Store

Jeżeli chcecie odebrać darmowe Chivalry 2, to udajcie się dzisiaj pod ten adres już od 17:00 czasu polskiego. Produkcja będzie możliwa do odebrania do 6 czerwca.