Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Zabawna „podróba” GTA w prezencie (Aktualizacja)

Aktualizacja: Rustler jest już dostępne do pobrania. Za tydzień w sklepie Epic Games Store odbierzemy kolejną grę, którą będzie Definitely Not Fried Chicken.

Oryginalna wiadomość: Epic Games Store mocno rozpoczęło nowy rok, rozdając dwie gry z serii Styx, a już za kilka godzin zaoferuje prawdziwą niezależną perełkę. Mowa o Rustler, znanym również jako Grand Theft Horse, czyli gry mocno inspirowanej słynnymi produkcjami Rockstar Games, która została osadzona w średniowiecznym świecie. Podobnie jak w GTA, w Rustler wcielamy się w bohatera, który nie ma oporów przed kradzieżą, rabunkami, czy wymierzaniem sprawiedliwości. Gra studia Jutsu Games zadebiutowała w lutym 2021 roku, zbierając wysokie oceny zarówno wśród recenzentów, jak i graczy. Już o godzinie 17:00 Rustler będzie można zdobyć za darmo w sklepie Epic Games. Tradycyjnie oferta będzie trwała przez tydzień, czyli do następnego czwartku.

Rustler jest grą akcji z otwartym światem i widokiem top-down, oddającą hołd staremu, dobremu stylowi GTA i łączącą go z historycznie niedokładnym średniowiecznym otoczeniem. Graj jako The Guy, którego rodzice okazali się zbyt leniwi by nadać mu prawdziwe imię. Doświadcz feudalnej niesprawiedliwości, inkwizycji, polowania na czarownice i dołącz do Wielkiego Turnieju. Poznaj dzielnych, lecz niesamowicie głupich rycerzy. Ukończ szeroką gamę pokręconych misji i zadań lub nie przejmuj się fabułą i siej chaos w pobliskich wioskach i miasteczkach. Wybierz czy poruszać się pieszo, czy skradzionym koniem. Walcz mieczem lub wybierz fantazujną automatyczną kuszę. A to wszystko, doprawione nieodpowiednim poczuciem humoru inspirowanym Monty Pythonem – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż rozdaje dwie darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Styx: Master of Shadows oraz Styx: Shards of Darkness - Deluxe Edition.