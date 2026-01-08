Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Następny prezent na nowy rok

Radosław Krajewski
2026/01/08 09:00
1
0

Epic Games rozpoczyna kolejny rok z darmowymi grami.

Sklep nie zamierza rezygnować z rozdawania gier za darmo również w najbliższych dwunastu miesiącach. Już w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy dwie pierwsze gry na ten rok, a już dzisiaj o godzinie 17:00 czasu polskiego do odebrania będzie kolejny, trzeci prezent. Tym razem gracze przypiszą do swoich kont grę Bloons TD 6, czyli popularny tower defense z 2018 roku od studia Ninja Kiwi. Warto przypomnieć, że oferta będzie trwać przez cały tydzień, a więc do następnego czwartku.

Epic Games Store
Epic Games Store

Stwórz idealną linię obrony z potężnych małpich wież i niesamowitych bohaterów, a potem przekłuj każdego nacierającego blona!

Ponad dekada doświadczenia w tworzeniu gier typu tower defense i regularne wydawanie aktualizacji sprawiły, że Bloons TD 6 to ulubieniec milionów graczy. Graj w Bloons TD 6, gdzie zabawa nigdy się nie kończy!

25 potężne małpie wieże, każda z 3 ścieżkami ulepszeń i unikalnymi zdolnościami.

Mistrzowie! Eksploruj niezwykłą moc najnowszych ulepszeń mistrza.

17 zróżnicowanych bohaterów z 20 charakterystycznymi ulepszeniami i 2 umiejętnościami specjalnymi. Dodatkowe skórki i głosy lektora do odblokowania – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż oferuje jeszcze aż trzy darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Total War: THREE KINGDOMS oraz Wildgate.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Tagi:

PC
Epic Games
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
cyfrowa dystrybucja
promocje
prezent
okazja
Epic Games Store
gry za darmo
Bloons TD 6
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:23

Gdzieś widziałem wykres przychodów i użytkowników. Zyskali gigantyczną ilość użytkowników ale przychody wzrosły ledwo ledwo. 

Z czego wynika że wytrenowali sobie ludzi by przychodzili odebrać darmowe gry i na tym koniec. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112