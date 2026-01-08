Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Następny prezent na nowy rok

Sklep nie zamierza rezygnować z rozdawania gier za darmo również w najbliższych dwunastu miesiącach. Już w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy dwie pierwsze gry na ten rok, a już dzisiaj o godzinie 17:00 czasu polskiego do odebrania będzie kolejny, trzeci prezent. Tym razem gracze przypiszą do swoich kont grę Bloons TD 6, czyli popularny tower defense z 2018 roku od studia Ninja Kiwi. Warto przypomnieć, że oferta będzie trwać przez cały tydzień, a więc do następnego czwartku.

Stwórz idealną linię obrony z potężnych małpich wież i niesamowitych bohaterów, a potem przekłuj każdego nacierającego blona! Ponad dekada doświadczenia w tworzeniu gier typu tower defense i regularne wydawanie aktualizacji sprawiły, że Bloons TD 6 to ulubieniec milionów graczy. Graj w Bloons TD 6, gdzie zabawa nigdy się nie kończy! 25 potężne małpie wieże, każda z 3 ścieżkami ulepszeń i unikalnymi zdolnościami. Mistrzowie! Eksploruj niezwykłą moc najnowszych ulepszeń mistrza. 17 zróżnicowanych bohaterów z 20 charakterystycznymi ulepszeniami i 2 umiejętnościami specjalnymi. Dodatkowe skórki i głosy lektora do odblokowania – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż oferuje jeszcze aż trzy darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Total War: THREE KINGDOMS oraz Wildgate.