Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Gracze odbiorą dziś tajemniczy prezent

Kolejny czwartek, zatem – jak co tydzień – kolejny darmowy prezent w Epic Games Store. Tym razem firma przygotowała dla pecetowych graczy tajemniczą produkcję. Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami, w tym tygodniu Epic Games ma rozdać Farming Simulator 22. Informację będzie można jednak potwierdzić dopiero za kilka godzin – prezent będzie możliwy do odebrania dzisiaj po godzinie 17:00 czasu polskiego. Darmową grę będzie można przypisać do swojego konta do następnego czwartku, czyli 30 maja.

Więcej gier za darmo na PC w Epic Games Store

Warto przypomnieć, że jeszcze przez kilka godzin można odebrać prezent z ubiegłego tygodnia. Do godziny 17:00 można przypisać do swojego konta Dragon Age: Inkwizycja – Edycja Gry Roku.