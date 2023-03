Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Dwa prezenty dla graczy na PC

Jak co czwartek Epic Games Store nie zapomina dostarczyć swoim klientom nowej porcji darmowych gier. Ponownie na graczy czeka tylko jeden tytuł, którym jest Chess Ultra. Ta wydana w 2017 roku produkcja jest według twórców przełomową grą szachową, która oferuje wciągającą rozgrywkę w przepięknej grafice 4K, sztuczną inteligencją zweryfikowaną przez arcymistrza szachowego, obsługującą wsparcie dla gogli wirtualnej rzeczywistości.

Drugim darmowym prezentem jest World of Warships — Starter Pack: Ishizuchi, czyli zestaw dodatków do popularnej gry wieloosobowej, w którym znajdziecie m.in.: Ishizuchi, japoński pancernik IV poziomu, dodatkowe miejsce w porcie, ekonomiczne bonusy (11 sztuk 4 rodzajów kredytów) oraz 5 sztuk kontenerów z nagrodami.

Kolejna darmowa gra w Epic Games Store

Jeżeli jesteście zainteresować odebraniem prezentów, to Chess Ultra znajdziecie w tym miejscu, a World of Warships — Starter Pack: Ishizuchi odbierzecie pod tym adresem. Tradycyjnie na przypisanie darmówek do swojego konta macie równy tydzień, czyli do następnego czwartku do godziny 17:00 czasu polskiego.