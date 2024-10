Kolejna darmowa gra PC na Steam. Prezent idealny na Halloween

Ruszyła oferta na kolejną darmową grę na Steam. Sklep Fanatical postanowił zrobić niespodziankę na trwające właśnie Halloween, więc przez kilka najbliższych dni możecie zgarnąć grę bez żadnych opłat, ale trzeba się pośpieszyć, gdyż pula kluczy jest ograniczona i promocja może skończyć się wcześniej. Tym razem swoją bibliotekę cyfrowych gier wzbogacicie o UNLOVED. Produkcja studia BlueEagle Productions to pierwszoosobowa strzelanka, w której walczymy z najróżniejszymi potworami w ciemnych i zamkniętych pomieszczeniach. To idealna propozycja na tegoroczne Halloween dla fanów mocznych wrażeń. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

UNLOVED opiera się na nagrodzonym przez społeczność modzie do gry Doom 2 o tym samym tytule, autorstwa BlueEagle Productions. UNLOVED to dziwne miejsce. Pokręcona rzeczywistość. Koszmar, który ożywa. Miejsce, w którym demony i odrażające potwory manifestują się i opętają żywych w jednym celu: zakończyć twoje życie. Nic cię tu nie chce. I nie ma wyjścia. Tylko winda, która prowadzi coraz dalej w ciemność twojego szaleństwa. Graj sam lub w grupie maksymalnie 4 graczy i odkrywaj nieskończoną liczbę poziomów piwnic, które są proceduralnie generowane za każdym razem, gdy do nich wejdziesz. Pracuj jako zespół, otwieraj nowe obszary, znajduj modyfikacje broni, rozwiązuj osobiste wyzwania, realizuj cele poziomów i odblokowuj nowe umiejętności, aby przetrwać tę podróż w nieznane.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem UNLOVED za darmo, to klucz do gry odbierzecie z tej strony. Aby zdobyć prezent, należy posiadać konto w sklepie Fanatical i wyrazić zgodę na newsletter, który od razu można anulować. Kod na grę należy aktywować na Steamie. Oferta trwa tylko do 5 listopada lub wyczerpania zapasów kluczy.