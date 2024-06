Kolejna darmowa gra PC na GOG. Sklep oferuje RPG-a w prezencie, ale trzeba się pośpieszyć

Po dłuższej przerwie w sklepie GOG ruszyła kolejna oferta na darmową grę. W ciągu kilku najbliższych dni bez żadnych opłat możecie do swojego konta przypisać docenioną przez wielu graczy RPG. Mowa o Shadows: Awakening, które jest już dostępna całkowicie za darmo. Produkcja studia Games Farm zadebiutowała na rynku w sierpniu 2018 roku, a teraz ten tytuł możecie zgarnąć w prezencie w sklepie GOG.

Shadows: Awakening to nowa przygoda w świecie Heretic Kingdoms. Po zamordowaniu członków tajnej rady znanej jako Penta Nera, ich dusze zostają pochłonięte przez Pożeraczy – złe demony, które posiadają zdolność wchłaniania wspomnień i osobowości zdobytych dusz i materializowania ich jako swoich marionetek. Powracając ponownie do królestwa śmiertelników, demoniczna Penta Nera kontynuuje poszukiwania mocy i nieśmiertelności, ale jakim kosztem? Shadows: Awakening to wyjątkowa, izometryczna gra RPG dla jednego gracza z taktyczną walką w czasie rzeczywistym. Przejmujesz kontrolę nad demonem przywołanym z Krainy Cieni – Pożeraczem – aby pochłonąć dusze dawno zmarłych bohaterów i rozpocząć epicką przygodę z wymagającą rozgrywką, wciągającą fabułą i urzekającą grafiką. Czy masz dość cierpliwości i sprytu, aby opanować świat Heretic Kingdoms? Zbierz drużynę, kontroluj potężnych bohaterów i wykorzystuj ich umiejętności na swoją korzyść. Ale kto tu rządzi… demon czy dusze, które pożarł? Od Ciebie zależy, czy udaremnisz poważne zagrożenie i ocalisz świat, czy też pogrążysz go w całkowitym chaosie…

Kolejna darmowa gra na GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani darmowym Shadows: Awakening, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Zdobądź za darmo”, a następnie na głównej stronie sklepu znajdźcie baner, za pomocą którego przypiszecie grę do swojego konta. Oferta ważna jest tylko do 24 czerwca.