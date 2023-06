Kolejna darmowa gra PC do odebrania na GOG. Trzeba się jednak pośpieszyć

Sklep GOG.com wystartował z kolejną promocją dla swoich użytkowników. Tym razem za darmo możecie zdobyć grę Sunblaze, wymagającą platformówkę autorstwa Games From Earth, wydaną w 2021 roku. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tytułem, to musicie się pośpieszyć, gdyż oferta ważna jest tylko przez najbliższe dwa dni.

Sunblaze to platformówka w stylu Celeste, a więc gracze muszą wykazać się nadludzkim refleksem, zręcznością i przewidywaniem zagrożeń. Jeżeli jesteście fanami takiego stylu rozgrywki, gdzie ginie się bardzo często, to przy produkcji studia Games From Earth z pewnością spędzicie miłe kilka godzin zabawy, jakie oferuje ten tytuł.

Kolejna darmowa gra na GOG.com

Aby odebrać Sunblaze za darmo, udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Zdobądź za darmo”. Następnie na stronie głównej znajdziecie baner, gdzie odbierzecie grę. Promocja kończy się 14 czerwca.