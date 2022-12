Kolejna darmowa gra od Epic Games Store. Odbierzcie następny świąteczny prezent

Następna darmowa gra dostępna jest już do odebrania w sklepie Epic Games.

Święta czas zacząć! Wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki możecie odebrać już pierwszy dzisiaj prezent, tym razem spod wirtualnej choinki na Epic Games Store. W dziesiątym dniu sklep zaoferował za darmo Metro: Last Light Redux, czyli odświeżoną wersję drugiej części Metro od 4A Games wydanej w 2014 roku.

Więcej świątecznych prezentów na PC w Epic Games Store

Darmowe Metro: Last Light Redux odbierzecie pod tym adresem. Do końca promocji pozostało już tylko pięć dni. Przypominamy, że na odebranie gry macie czas wyłącznie do jutra, gdyż równo o 17:00 czasu polskiego będziecie mogli odebrać kolejny świąteczny prezent.