Kolejna darmowa gra na Steam. Tym razem prezent z wyjątkowej okazji

Czerwiec to Miesiąc Dumy, a to oznacza liczne promocje podejmujące się tematyki różnorodności płciowej i seksualnej. Z właśnie tej okazji Microsoft udostępnił za darmo grę Tell Me Why na PC i Xboxa. Tytuł możecie odebrać bez żadnych opłat w sklepie Steam i Microsoft Store. Przypomnijmy, że produkcja studia DONTNOD Entertainment została wydana w 2020 roku, zbierając pochlebne opinie od recenzentów i graczy.

Tell Me Why to narracyjna gra przygodowa od DONTNOD Entertainment, studia stojącego za ukochaną serią Life is Strange. W tej intymnej, tajemniczej grze poznajemy bliźniaków Tylera i Alyson Ronan, którzy wykorzystują swoją nadprzyrodzoną więź, aby rozwikłać wspomnienia z ich niespokojnego dzieciństwa. Akcja Tell Me Why, osadzona została w pięknym, malowniczym miasteczku na Alasce, zawierająca realistyczne postacie, dojrzałe motywy i wciągającą opowieść z wieloma wyborami. Przywołując wspomnienia z przeszłości, twoje wybory wpłyną na relacje rodzeństwa, określą siłę ich więzi i ukształtują bieg ich życia.

Kolejna darmowa gra na Steam i Microsoft Store

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Tell Me Why, to grę znajdziecie na Steam oraz Microsoft Store. Promocja ważna jest przez cały miesiąc i kończy się dopiero 1 lipca.