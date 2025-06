Kolejna darmowa gra na Steam. Trzeba się po pośpieszyć z odbiorem

Do zdobycia jest kolejna gra całkowicie za darmo na komputery osobiste. Lenovo ruszyło z kolejną ofertą w ramach swojego programu Legion Gaming Community, w którym do zdobycia tym razem jest gra When Ski Lifts Go Wrong. Produkcja studia Hugecalf Studios zadebiutowała w 2019 roku, a teraz każdy chętny może sam sprawdzić ten tytuł. Poniżej znajdziecie pełną instrukcję, jak odebrać darmową grę w prezencie.

W grze When Ski Lifts Go Wrong zaczynasz w łagodnych przedgórzach, by stopniowo wspinać się ku postrzępionym i odsłoniętym szczytom. Rozwiązuj starannie zaprojektowane zagadki, aby pomóc każdemu pasażerowi dotrzeć do celu. Realistyczna fizyka oznacza realistyczne katastrofy. Buduj różnorodne obiekty i radź sobie z naprężonymi linami, kontrolując swoich pasażerów na niebezpiecznych terenach - to od ciebie zależy, czy napotkają niebezpieczeństwo! Wznoszenie różnego rodzaju obiektów i infrastruktury, takich jak wyciągi krzesełkowe, gondole, skocznie, mosty czy rampy, staje się coraz bardziej imponujące w miarę postępów w zróżnicowanej kampanii. Używaj materiałów z rozwagą - oszczędzanie może ograniczyć koszty, ale może też narazić pasażerów na ryzyko… często z zabawnym skutkiem!

Kolejna darmowa gra na Steama

Aby odebrać When Ski Lifts Go Wrong za darmo, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera, który ważny jest do 31 lipca bieżącego roku.