Kolejna darmowa gra na Steam. Produkcja z „bardzo pozytywnymi” ocenami w prezencie

Chociaż mamy jeszcze środę, a nie czwartek, to Steam postanowił ubiec konkurencję i jeszcze dzisiaj rozdaje grę całkowicie za darmo. Tym razem użytkownicy komputerów osobistych mogą odebrać bez żadnych opłat grę AtmaSphere. Jest to niezależna gra logiczno-przygodowa od studia Mazen Games, która zadebiutowała na rynku w 2018 roku. Na Steam tytuł może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami od graczy, którzy mieli okazję już wcześniej sprawdzić tę produkcję. Teraz każdy może przekonać się osobiście, czy AtmaSphere jest aż tak dobre.

Pomóż Ballardowi przetoczyć się przez pełne niebezpieczeństw poziomy do domu Balleriny – miłości jego życia! AtmaSphere to gra typu roll-a-ball, osadzona w średniowiecznym świecie pełnym niebezpiecznych pułapek i niepewnych ścieżek! Toczenie się to świetna zabawa, ale uważaj, żeby nie spaść! Zbieraj wszystkie diamenty, aby zaimponować Ballerinie, a żółte monety zbieraj dla punktów do chwalenia się! Ale bądź ostrożny – im dalej w grze, tym poziomy stają się trudniejsze i bardziej wymagające. Twoje umiejętności zostaną wystawione na próbę przez różnorodne pułapki i angażujące łamigłówki. 30 wymagających, ręcznie zaprojektowanych poziomów!

Wybaczająca, ale jednocześnie wymagająca rozgrywka!

Unikalny styl wizualny w połączeniu z kojącym dźwiękiem deszczu w tle tworzy piękną, relaksującą "atmosferę"

Każdy poziom ma swoją własną, wyjątkową ścieżkę dźwiękową!

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe AtmaSphere, to udajcie się pod ten adres. Następnie kliknijcie „Dodaj do konta” i gra zostanie przypisana do Waszej biblioteki. Promocja trwa do 23 kwietnia do godziny 19:00 czasu polskiego, więc czasu na odebranie prezentu jest całkiem sporo.