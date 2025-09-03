Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna darmowa gra na Steam. Prezent pozwala zaoszczędzić prawie 85 zł

Radosław Krajewski
2025/09/03 10:50
Startuje kolejna oferta z darmową grą na Steam.

Już dzisiaj startuje kolejna oferta z darmową grą od Lenovo. Równo o 19:00 czasu polskiego na stronie Legion Gaming Community rozpocznie się promocja na grę Clid The Snail. To strzelanka 2,5D od studia Weird Beluga Studio S.L., wydana pod koniec 2021 roku. Już za chwilę tytuł stanie się darmowy przez krótki czas, więc warto będzie pośpieszyć się z odebraniem prezentu. Regularna cena tej produkcji to 84,46 zł.

Steam
Steam

W świecie, w którym ludzkość jest już zaledwie odległym wspomnieniem, wcielasz się w Clida, zapijaczonego ślimaka-zadymiarza, którego wykopano za mury cytadeli. W towarzystwie wiernego gadatliwego świetlika imieniem Belu dołączysz do gangu wyrzutków, by znaleźć nowy dom. Wraz z nowymi przyjaciółmi odnajdziecie powołanie: uwolnienie krainy od tajemniczej plagi pomrowów.

Clid The Snail to wyjątkowa strzelanka z widokiem z góry, w której liczą się fabuła i przemyślana walka. Dzięki Clidowi przeżyjesz historię wygnania, przyjaźni i zdrady oczami nieznośnego, niesfornego ślimaka, który nie może znaleźć dla siebie miejsca. Odkrywaj zdradliwy świat pełen zagrożeń i wyzwań, w którym o twoim przetrwaniu zdecydują strategia, precyzja strzału i zachowanie wrogów. Rozwikłaj prawdziwą przyczynę wyniszczającej świat inwazji pomrowów i uratuj swoją krainę przed upadkiem.

Darmowa gra do odebrania na Steama

Aby odebrać Clid The Snail za darmo, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera, który ważny jest do 15 grudnia bieżącego roku.

GramTV przedstawia:

Na końcu pozostaje już tylko sfinalizować transakcję, wcześniej upewniając się, że koszt wynosi zero złotych. Po zakończeniu otrzymamy klucz, który należy wykorzystać na Steam. Akcja będzie trwać do czasu, aż nie rozejdą się wszystkie vouchery, więc zapewne w ciągu kilku najbliższych godzin.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

