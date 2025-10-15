Kolejna darmowa gra na Steam. Prezent pozwala zaoszczędzić nawet do 100 zł

Pojawiła się promocja na kolejną darmową grę. Warto się jednak pośpieszyć.

W sklepie Fanatical rozpoczęła się promocja na kolejną darmową grę. Tym razem w ofercie znalazła się pierwszoosobowy horror Golden Light. Tytuł stworzony przez dewelopera o nicku Mr. Pink został wydany w marcu 2022 roku. Na Steam gra została wyceniona na aż 99 zł, a teraz każdy chętny może ten tytuł zdobyć całkowicie za darmo. Jest to więc idealna propozycja na zbliżające się Halloween. Instrukcję odebrania gry znajdziecie poniżej.

Golden Light to proceduralna, czarna komedia w stylistyce horroru z elementami roguelike. Zanurz się w głębinach Gut, aby uratować swoją ukochaną osobę. Proceduralnie generowane poziomy!

Losowe bronie!

Proceduralne strachy!

Mówiący ROWER!

Mówiący GOŚĆ W TOALECIE!

Rzeczy, które możesz zjeść lub rzucić w tej grze: Głowa Nietoperza, Skażony Płód, Głowa Rybia, Tłuste Usta, Mięsne Jabłko i wiele innych! – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe Golden Light, to udajcie się pod ten adres. Aby otrzymać grę, należy wyrazić zgodę na otrzymanie newslettera od Fanatical. Promocja trwa do 17 października.