Kolejna darmowa gra na Steam. Prezent pozwala zaoszczędzić nawet 72 zł

W sklepie Fanatical ruszyła promocja z kolejną darmową grą. Tym razem do odebrania na komputery osobiste jest Summer in Mara, czyli niezależna gra studia Chibig, idealna do ogrania w tegoroczne wakacje. Produkcja zadebiutowała na rynku w 2020 roku i zdobyła uznanie graczy. Teraz każdy chętny może odebrać tę grę za darmo w ramach klucza do wykorzystania na Steam.
Summer in Mara to letnia przygoda z elementami uprawy, rzemiosła i eksploracji, osadzona w tropikalnym archipelagu. To gra dla jednego gracza, w spokojnym i relaksującym otoczeniu, z ręcznie wykonanym stylem graficznym i wciągającą fabułą. Wcielisz się w Koę – małą, żądną przygód dziewczynkę, która chce odkrywać otaczający ją świat.
W Summer in Mara będziesz musiał dbać o własną wyspę, zbierać plony, tworzyć nowe narzędzia i budynki, a także żeglować swoją łodzią, aby odkrywać nowe wyspy i sekrety.
Będziesz mieć swoją własną wyspę, ale opieka nad nią wymaga dużo pracy. Będziesz mógł sadzić drzewa, aby zdobywać drewno, oraz wytwarzać nowe narzędzia i budynki z różnych materiałów. Możesz też zakładać pola uprawne, aby hodować przeróżne warzywa. Ponadto będziesz mieć farmę z kurami i świniami, o które trzeba będzie się troszczyć.
Kolejna darmowa gra PC na Steam
Jeżeli chcecie odebrać darmowe Summer in Mara, to udajcie się pod ten adres. Aby otrzymać grę, należy wyrazić zgodę na otrzymanie newslettera od Fanatical. Promocja trwa do 13 sierpnia.
