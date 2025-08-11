Kolejna darmowa gra na Steam. Prezent pozwala zaoszczędzić nawet 72 zł

W sklepie Fanatical ruszyła promocja z kolejną darmową grą. Tym razem do odebrania na komputery osobiste jest Summer in Mara, czyli niezależna gra studia Chibig, idealna do ogrania w tegoroczne wakacje. Produkcja zadebiutowała na rynku w 2020 roku i zdobyła uznanie graczy. Teraz każdy chętny może odebrać tę grę za darmo w ramach klucza do wykorzystania na Steam.

Summer in Mara to letnia przygoda z elementami uprawy, rzemiosła i eksploracji, osadzona w tropikalnym archipelagu. To gra dla jednego gracza, w spokojnym i relaksującym otoczeniu, z ręcznie wykonanym stylem graficznym i wciągającą fabułą. Wcielisz się w Koę – małą, żądną przygód dziewczynkę, która chce odkrywać otaczający ją świat.

W Summer in Mara będziesz musiał dbać o własną wyspę, zbierać plony, tworzyć nowe narzędzia i budynki, a także żeglować swoją łodzią, aby odkrywać nowe wyspy i sekrety.

Będziesz mieć swoją własną wyspę, ale opieka nad nią wymaga dużo pracy. Będziesz mógł sadzić drzewa, aby zdobywać drewno, oraz wytwarzać nowe narzędzia i budynki z różnych materiałów. Możesz też zakładać pola uprawne, aby hodować przeróżne warzywa. Ponadto będziesz mieć farmę z kurami i świniami, o które trzeba będzie się troszczyć.