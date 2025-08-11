Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna darmowa gra na Steam. Prezent pozwala zaoszczędzić nawet 72 zł

Radosław Krajewski
2025/08/11 15:10
0
0

Do odebrania jest następny darmowy tytuł dla graczy na PC.

W sklepie Fanatical ruszyła promocja z kolejną darmową grą. Tym razem do odebrania na komputery osobiste jest Summer in Mara, czyli niezależna gra studia Chibig, idealna do ogrania w tegoroczne wakacje. Produkcja zadebiutowała na rynku w 2020 roku i zdobyła uznanie graczy. Teraz każdy chętny może odebrać tę grę za darmo w ramach klucza do wykorzystania na Steam.

Steam
Steam

Summer in Mara to letnia przygoda z elementami uprawy, rzemiosła i eksploracji, osadzona w tropikalnym archipelagu. To gra dla jednego gracza, w spokojnym i relaksującym otoczeniu, z ręcznie wykonanym stylem graficznym i wciągającą fabułą. Wcielisz się w Koę – małą, żądną przygód dziewczynkę, która chce odkrywać otaczający ją świat.

W Summer in Mara będziesz musiał dbać o własną wyspę, zbierać plony, tworzyć nowe narzędzia i budynki, a także żeglować swoją łodzią, aby odkrywać nowe wyspy i sekrety.

Będziesz mieć swoją własną wyspę, ale opieka nad nią wymaga dużo pracy. Będziesz mógł sadzić drzewa, aby zdobywać drewno, oraz wytwarzać nowe narzędzia i budynki z różnych materiałów. Możesz też zakładać pola uprawne, aby hodować przeróżne warzywa. Ponadto będziesz mieć farmę z kurami i świniami, o które trzeba będzie się troszczyć.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe Summer in Mara, to udajcie się pod ten adres. Aby otrzymać grę, należy wyrazić zgodę na otrzymanie newslettera od Fanatical. Promocja trwa do 13 sierpnia.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://gg.deals/freebie/get-a-heartwarming-adventure-game-for-free-on-fanatical/

Tagi:

PC
Steam
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
cyfrowa dystrybucja
promocje
sklep
prezent
okazja
Chibig
gry za darmo
Fanatical
Summer in Mara
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112