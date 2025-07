Kolejna darmowa gra na Steam. Prezent na dobre rozpoczęcie wakacji

Takie rozpoczęcie miesiąca lubi każdy gracz. Na Steam właśnie wystartowała promocja na kolejną darmową grę. Tym razem w prezencie możecie odebrać Ampersat, czyli niezależną grę RPG z elementami roguelite, stworzoną przez Gaterooze oraz Ink. Produkcja zadebiutowała w 2022 roku i zebrała pozytywne opinie od graczy. Teraz każdy chętny może samodzielnie wypróbować ten tytuł. Szczegóły odebrania gry znajdziecie poniżej.

Ampersat to-RPG-owa gra akcji łącząca staroszkolne podejście do gatunku z nowoczesnymi rozwiązaniami. Mieszanka inspiracji od Gauntlet i Smash TV po Zeldę z nutką Angbanda — to ręcznie wykonana przygoda, która szczególnie spodoba się fanom roguelite’ów. To dzieło miłości stworzone przez jednego dewelopera, które destyluje ulubione dziecięce wspomnienia z gier w świeżą, zabawną hybrydę, w której eksterminujesz mnóstwo potworów, zdobywasz tonę łupów, uwalniasz porwane litery (tak, litery) i przeistaczasz się ze zmęczonego wojownika-maga w potężną maszynę do niszczenia i rażenia! Główne cechy: Ponad 50 ręcznie zaprojektowanych poziomów, wiele z eksploracją i zagadkami

Opcjonalny nieskończony obszar generowany proceduralnie

Oryginalne elementy rozgrywki oparte na uwalnianiu i chwytaniu liter

Elastyczny rozwój postaci z rozbudowanym drzewkiem umiejętności

Setki unikalnych przedmiotów do znalezienia, kupienia, sprzedania i ulepszenia

Miasto-baza, które można ulepszać

Możliwość wyboru kolejności przechodzenia poziomów

50 unikalnych typów stworzeń z indywidualną SI, 10 przebiegłych bossów

Lokalna asynchroniczna kooperacja drop-in (oraz online przez Steam Remote Play Together) – idealna dla młodszych graczy chcących grać razem z rodzicami

Gra za darmo na Steam

Jeżeli jesteście chętni na odebranie darmowego Ampersat na Steam, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta” i produkcja znajdzie się w bibliotece na platformie Valve. Promocja trwa tylko do 6 lipca do godziny 19:00 czasu polskiego.