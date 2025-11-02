Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna darmowa gra na Steam. Prezent na dobre rozpoczęcie listopada

Radosław Krajewski
2025/11/02 07:00
W sklepie Valve ruszyła następna oferta na darmową grę.

Steam zrobiło niespodziankę na dobre rozpoczęcie nowego miesiąca. Dopiero co listopad się zaczął, a już gracze mogą rozbudować swoją cyfrową bibliotekę gier o następny tytuł. Tym razem w ramach prezentu rozdawana jest gra Death Fungeon. To niezależna platformówka wydana w 2018 roku, za którą odpowiada studio Ritual Games. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły odebrania darmowej gry.

Steam
Steam

Urocza pikselowa gra logiczno-platformowa, łącząca w sobie elementy skradanki i parkouru. W Death Fungeon trafiasz do śmiercionośnego więzienia wypełnionego pułapkami, zdradliwym terenem i brutalnymi strażnikami.

Wykorzystaj spryt, przebiegłość i zwinność, aby zawsze być krok przed swoimi oprawcami. Możesz obrać skradankowe podejście – posuwać się powoli, ukrywając się wśród przedmiotów i unikać wzroku strażników. Albo postawić na zwinność i refleks, odbijać się od ścian, chwytać krawędzie i przebiegać kolejne wyzwania w zawrotnym tempie – czytamy w oficjalnym opisie.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem Death Fungeon za darmo, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Dodaj do konta”. Gra automatycznie doda się do Waszej biblioteki na Steam. Oferta ważna jest tylko do 5 listopada do godziny 19:00.

