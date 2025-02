Kolejna darmowa gra na Steam. Prezent dla fanów nostalgii

Na platformie Valve ruszyła oferta na kolejną darmową grę dla użytkowników komputerów osobistych. Prawie do końca miesiąca będziecie mogli przypisać do swojego konta wyjątkowy prezent, który zabiera w nostalgiczne czasy klasycznych przygodówek point and click. Mowa o grze Stellar Mess: The Princess Conundrum (Chapter 1), która zadebiutowała w lutym 2023 roku. Produkcja studia Tibba Games przypomina swoją stylistyką pierwsze gry przygodowe, tworzone przez LucasArts, takie jak Monkey Island. Chociaż gra zebrała tylko 44 recenzji od graczy, to aż 95% z nich poleca ten tytuł.

Świat przeżywa czasy zmian, technologia rozwija się w zawrotnym tempie, a internet w końcu dociera do masowego odbiorcy. W ostatniej dekadzie filmowa seria Stellar Battle podbiła świat, zdobywając fanów na każdym kroku. Teraz sieć pomaga teoretykom spiskowym szerzyć ich pomysły dotyczące chronologii filmów i ukrytych wiadomości w scenariuszu. Masz na imię Diego, jesteś właścicielem sklepu z komiksami na południu Argentyny i wierzysz w te teorie. Marzysz o tym, by pewnego dnia spotkać swoją platoniczną miłość – piękną księżniczkę Lanor. Teraz los puka do twoich drzwi przez... rury wodociągowe? Echem W każdym razie... W tej historii fikcja spotyka się z rzeczywistością, a ty możesz zostać tym, który uratuje księżniczkę i pomoże jej w jej misji.

Darmowa gra na Steam

Jeżeli jesteście chętni na odebranie Stellar Mess: The Princess Conundrum (Chapter 1) za darmo, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy, że klikniecie „Dodaj do konta”, a gra zostanie przypisana do Waszego profilu na Steam. Oferta trwa do 27 lutego, więc jest sporo czasu, aby zdobyć tę przygodówkę na własność.