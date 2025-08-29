Kolejna darmowa gra na Steam. Nowy tytuł udostępniony w prezencie

Steam zrobił niespodziankę wszystkim graczom na ostatni weekend sierpnia. Aż do niedzieli możecie za darmo odebrać grę Walking Survival, czyli klona Vampire Survivors. Tytuł zadebiutował 28 marca bieżącego roku i po zaledwie pięciu miesiącach możecie go zgarnąć w prezencie. Za produkcję odpowiada studio Randomkey Inc. Warto więc pośpieszyć się i odebrać darmową grę na platformie Valve.

W Walking Survival ciemność zbliża się coraz bardziej, a potworne istoty ruszają, by cię dopaść! Wykorzystaj moc magii, rozwijaj unikalne umiejętności i niszcz fale wrogów, zanim cię przytłoczą. Opanuj Sztukę Przetrwania – Wybieraj spośród wielu magicznych zdolności, ulepszaj je i twórz dewastujące kombinacje zaklęć.

Nieskończone Fale Wrogów – Staw czoła stworom o różnych mocnych i słabych stronach oraz nieprzewidywalnych wzorcach ataku.

Przetrwaj za Wszelką Cenę – Unikaj, atakuj i opracowuj strategie, aby utrzymać się przy życiu w coraz trudniejszej walce.

Potężne Ulepszenia – Odblokowuj nowe umiejętności, wzmacniaj swoją magię i stań się niepowstrzymaną siłą.

Jak długo zdołasz przetrwać nieustanny napór? Uwolnij swoją moc i wykuj własną legendę w Walking Survival! – czytamy w opisie gry.

Kolejna gra za darmo na Steam

Aby odebrać darmowe Walking Survival, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 31 sierpnia do godziny 19:00 czasu polskiego.