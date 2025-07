Kolejna darmowa gra na Steam. Jeszcze jeden prezent dla graczy

Ledwo dwa dni temu na Steam pojawiły się cztery nowe darmowe gry, a właśnie dołączyła do nich kolejna produkcja. Tym razem jest to coś dla fanów apokalipsy zombie i dynamicznej akcji, a mowa o Ultimate Zombie Defense od studia Terror Dog. Tytuł nie po raz pierwszy trafia do graczy za darmo. Wcześniej można go było zdobyć w ramach rozdania na Fanatical w 2023 roku. Jeśli wtedy przegapiliście okazję, teraz macie szansę to nadrobić. Ultimate Zombie Defense to kooperacyjna strzelanka z widokiem z góry, w której wraz z drużyną stajesz do walki z niekończącymi się falami żywych trupów. Gra oferuje możliwość budowania bazy, rozmieszczania pułapek i oczywiście intensywną walkę z hordami przeciwników.

Ostateczna obrona przed zombie jest horrorem survivalowym w trybie współpracy, usytuowanym na przedmieściach kiedyś spokojnego miasta, położonego w sercu kontynentalnej Europy. Miasto i otaczające je 250 km terenu zostały odcięte w próbie ograniczenia wybuchu, choć - póki co - wszystkie próby skończyły się niepowodzeniem. Ty i twoi przyjaciele jesteście członkami elitarnej jednostki zrzuconej do tego znękanego miejsca i macie tylko jedną misję: zlokalizować i zniszczyć źródło zakażenia. Na co czekasz? Do dzieła, żołnierzu! – brzmi oficjalny opis.

Darmowa gra na Stream

Aby odebrać darmowe Ultimate Zombie Defense, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 15 lipca do godziny 19:00 czasu polskiego.