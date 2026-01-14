Kolejna darmowa gra na Steam. Dosyć świeża produkcja udostępniona w prezencie

Rzadko się zdarza, aby na platformie Valve oferowano za darmo tytuły, które miały swoje premiery raptem kilka lat temu.

Nie tylko Epic Games Store nie zrezygnował z rozdawania kolejnych darmowych gier w tym roku, ale również Steam kontynuuje tradycję. Jedną z pierwszych produkcji, które otrzymaliśmy w prezencie, jest Initial Drift Online, debiutujące na rynku w marcu 2023 roku. To tytuł studia RewindApp, który pozwala ścigać się z innymi graczami w kilku dostępnych lokacjach. Twórcy chwalą się, że to jedyna tak rozbudowana ścigałka z elementami MMO. Teraz każdy chętny może samodzielnie sprawdzić ten tytuł.

Przemierzaj legendarne japońskie przełęcze górskie, rywalizuj z przyjaciółmi lub graczami z całego świata w epickich bitwach, realizuj dostawy, kupuj nowe samochody i ustanawiaj rekordy w światowych rankingach! Initial Drift Online to w pełni wieloosobowa gra, która ma na celu być pierwszą tego typu MMO. Bez bólu głowy, po prostu dołącz do serwera i zacznij grać od razu! Gra posiada półotwarty świat składający się z 5 legendarnych lokacji: Droga do Irohazaka

Mt. Haruna

Mt. Akagi

Mt. Usui

Drift Sekai

Jeszcze jedna gra za darmo na Steam

Aby odebrać darmowe Initial Drift Online, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 18 stycznia do godziny 19:00 czasu polskiego.