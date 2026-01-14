Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna darmowa gra na Steam. Dosyć świeża produkcja udostępniona w prezencie

Radosław Krajewski
2026/01/14 10:10
0
0

Rzadko się zdarza, aby na platformie Valve oferowano za darmo tytuły, które miały swoje premiery raptem kilka lat temu.

Nie tylko Epic Games Store nie zrezygnował z rozdawania kolejnych darmowych gier w tym roku, ale również Steam kontynuuje tradycję. Jedną z pierwszych produkcji, które otrzymaliśmy w prezencie, jest Initial Drift Online, debiutujące na rynku w marcu 2023 roku. To tytuł studia RewindApp, który pozwala ścigać się z innymi graczami w kilku dostępnych lokacjach. Twórcy chwalą się, że to jedyna tak rozbudowana ścigałka z elementami MMO. Teraz każdy chętny może samodzielnie sprawdzić ten tytuł.

Steam
Steam

Przemierzaj legendarne japońskie przełęcze górskie, rywalizuj z przyjaciółmi lub graczami z całego świata w epickich bitwach, realizuj dostawy, kupuj nowe samochody i ustanawiaj rekordy w światowych rankingach!

Initial Drift Online to w pełni wieloosobowa gra, która ma na celu być pierwszą tego typu MMO.

Bez bólu głowy, po prostu dołącz do serwera i zacznij grać od razu!

Gra posiada półotwarty świat składający się z 5 legendarnych lokacji:

  • Droga do Irohazaka
  • Mt. Haruna
  • Mt. Akagi
  • Mt. Usui
  • Drift Sekai

Jeszcze jedna gra za darmo na Steam

Aby odebrać darmowe Initial Drift Online, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 18 stycznia do godziny 19:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PC
Steam
mmo
Valve
promocja
wyścigi
darmowe gry
oferta
za darmo
samochody
cyfrowa dystrybucja
Valve Software
promocje
prezent
okazja
sklep Steam
gry za darmo
Initial Drift Online
RewindApp
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112