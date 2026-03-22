Kolejna darmowa gra na Steam. Do odebrania produkcja dla fanów science fiction

Na dobre zakończenie weekendu Steam rozdaje za darmo grę na swojej platformie. Tym razem do odebrania jest Narvas, czyli platformowy side-scroller, wyprodukowany przez studia Stranga Games oraz TommahGames. Tytuł osadzony w klimacie science fiction zadebiutował na rynku we wrześniu 2022 roku i przeszedł bez żadnego echa. Teraz twórcy udostępnili grę w prezencie, aby każdy samodzielnie mógł sprawdzić tę produkcję. Gra dostępna jest w promocji tylko przez kilka najbliższych dni, więc warto się pośpieszyć z odebraniem prezentu.

Historia opowiada o Mace’ie, młodym zbieraczu, który niedawno awansował do Wydziału Pozyskiwania Zasobów dla kolonii Narvas. Otrzymuje rozkaz infiltracji i poszukiwania surowców na odległych planetach, aby zapewnić przetrwanie swojego ludu. Zapasy gwałtownie się kurczą, są ograniczone i nie do końca rozliczone. Czasy dla Narvas są ponure.

Zbieracz czuje na swoich barkach ciężar całej populacji, gdy wyrusza na coraz bardziej niebezpieczne i śmiercionośne misje. To od Mace’a i jego mechanicznego towarzysza Toby’ego zależy odkrycie źródła niedoborów i uratowanie całej kolonii przed wyginięciem.

Przejmij kontrolę nad Mace’em w tej lokalnej, kooperacyjnej platformowej strzelance z widokiem z boku, wykonując kolejne zadania, walcząc z wrogimi botami i niebezpiecznymi bossami na różnych planetach – czytamy w oficjalnym opisie gry na Steam.