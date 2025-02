Kolejna darmowa gra na Steam. Błyskawiczna oferta do odebrania w prezencie

Ruszyła promocja na kolejną darmową grę, którą można wykorzystać na Steam. Tym razem oferta jest nietypowa, gdyż tytuł w prezencie rozdaje Lenovo przez sklep Gamesplanet. Do zdobycia jest przygodowe RPG Smoke and Sacrifice od studia Solar Sail Games Ltd. Produkcja z 2018 roku cieszyła się sporym uznaniem od recenzentów i graczy, a teraz każdy chętny może zdobyć tę grę za darmo. Poniżej znajdziecie instrukcję odebrania prezentu.

Smoke and Sacrifice jest fabularną grą RPG z otwartym światem. Kluczem do przetrwania jest tu eksploracja i eksploatacja żywych ekosystemów. Twórz, walcz, przetrwaj i eksploruj krainy ogromnego, ręcznie malowanego świata. Zanurz się w gotyckiej przygodzie, gdzie każda postać ma swoją historię. Dom Sachi leży na malutkiej połaci ziemi otoczonej lodowym pustkowiem. Jej społeczność rozwija się dzięki oddaniu wobec Słonecznego Drzewa, zastępującego utracone światło słońca. Po złożeniu pierworodnego syna w ofierze Słonecznemu Drzewu, Sachi odkrywa mroczną tajemnicę ukrytą za aurą kapłańskiej życzliwości. Czy pozna prawdę, którą skrywają podziemia? A może zginie w kłębowisku śmiertelnych oparów?

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście chętni na odebranie darmowego Smoke and Sacrifice, to udajcie się najpierw na stronę Lenovo i załóżcie konto. Następnie wróćcie na podaną stronę i kliknijcie na przycisk, aby odebrać kod rabatowy uprawniający do kupienia gry za 0 zł w Gamesplanet. Następnie udajcie się na stronę sklepu, w którym również musicie mieć założone konto. Po zalogowaniu się kliknijcie „Redeem your voucher here” i zostaniecie przeniesieni na nową stronę. Na stronie zakupu kliknijcie „Redeem a voucher” i wpiszcie kod podany na stronie Lenovo, a następnie kliknijcie w „redeem”. Cena zakupu powinna wynosić 0 zł. Pozostaje już tylko sfinalizować transakcję, a na kolejnej stronie odebrać klucz Steam. Promocja ważna jest już tylko do dzisiaj, zaś kody na platformie Valve aktywujecie do 24 marca.