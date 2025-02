Kolejna darmowa gra na Steam. Ale trzeba się pośpieszyć

Jeżeli nie macie planów na weekend, to z pomocą przychodzi Steam. Na platformie Valve za darmo do odebrania dostępna jest kolejna gra. Tym razem w prezencie udostępniono Golden Light, czyli jednoosobową grę akcji stworzoną przez dewelopera Mr. Pink. Gra zadebiutowała na rynku w marcu 2022 roku, nie ciesząc się dużą popularnością, ale osoby, które spróbowały tej produkcji, bardzo ją polecają. Na Steam może pochwalić się aż 88% pozytywnych ocen z ponad 2,5 tysiąca opinii.

Witaj w Meat Zone. Jesteś łowcą, ale to REKWIZYTY POLUJĄ NA CIEBIE. To także horror roguelike! Golden Light to proceduralna, mroczna komedia grozy z elementami roguelike i niepokojącą atmosferą. Zanurz się w głębiny Wnętrzności, aby ocalić swoją ukochaną osobę. Proceduralne poziomy!

Losowe bronie!

Proceduralne straszaki!

Mówiący ROWER!

Mówiący GOŚĆ W TOALECIE!

Rzeczy, które możesz zjeść lub rzucać w tej grze: Głowa Nietoperza, Skażony Płód, Głowa Ryb, Tłuste Wargi, Jabłko Mięsa i wiele innych!

Jeżeli jesteście chętni na odebranie darmowego Golden Light, to udajcie się na tę stronę. Następnie kliknijcie przycisk „Dodaj do konta”. Produkcja zostanie dodana do Waszego konta na Steam. Oferta trwa tylko do 24 lutego do godziny 19:00 czasu polskiego.