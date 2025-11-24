Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna darmowa gra na Steam. Ale trzeba pośpieszyć się ze skorzystaniem z oferty

Radosław Krajewski
2025/11/24 13:10
Promocja kończy się już za dwa dni.

Sklep Fanatical wystartował z wyprzedażą gier z okazji Black Friday. Z tej okazji platforma udostępniła również jedną darmową grę, której klucz można wykorzystać na Steam. Tym razem gracze mogą za darmo zdobyć Aaero. To niezależna gra muzyczna od studia Mad Fellows, która została wydana w 2017 roku. Tytuł może pochwalić się aż 92% pozytywnych opinii od użytkowników platformy Valve. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły, jak odebrać grę w prezencie.

Steam
Steam

Niezależne, dwuosobowe studio Mad Fellows prezentuje grę Aaero, która łączy dynamiczną strzelankę science-fiction z elementami muzycznymi, zapewniając niesamowite przeżycia audiowizualne. Przemierzaj niezwykłe miejsca swoim pojazdem powietrznym, pozostawiając za sobą smugi światła i wystrzeliwując energię. Spotkaj osobliwych przeciwników i walcz z bossami przy licencjonowanej muzyce w wykonaniu takich twórców jak Noisia, Flux Pavilion, Katy B, The Prototypes i Neosignal – czytamy w opisie gry.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe Aaero, to udajcie się pod ten adres. Aby otrzymać grę, należy wyrazić zgodę na otrzymanie newslettera od Fanatical. Następnie otrzymany klucz aktywować na Steam. Promocja trwa tylko do 26 listopada.

GramTV przedstawia:

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

