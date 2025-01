Kolejna darmowa gra na PlayStation 5. Tytuł otrzymał nominację na The Game Awards 2024

Wuthering Waves to gra z gatunku RPG akcji o rozbudowanej fabule i otwartym świecie, po którym możesz swobodnie się poruszać. Budzisz się ze snu jako podróżnik i dołączasz do pełnej energii drużyny Rezonatorów, a w trakcie swojej wędrówki odzyskasz utracone wspomnienia i zmienisz świat. Wersja 2.0 Wuthering Waves jest już dostępna! Odwiedzisz nowy kraj – Rinascitę – i jeden z jego stanów – Ragunnę, której mieszkańcy słyną z upodobania do wyrafinowanej sztuki, ekstrawaganckich maskarad i zabawy. Władza i fortuna spoczywają tu w rękach wpływowych rodzin, a sztuka, inspiracja i bogactwo przeplatają się ze sobą. Mimo to strażnik Rinascity zdaje się czekać jedynie... na kolejny karnawał.