Kolejna darmowa gra na PC. Odbierzcie jeszcze jeden prezent na GOG.com

Okres świąteczny przyniósł nam jeszcze jeden prezent w postaci darmowej gry. Tym razem GOG.com zaoferował za darmo King of Seas z 2021 roku. Gracze mogą już przypisać grę do swojego konta i tradycyjnie warto się pośpieszyć, gdyż promocja ograniczona jest czasowo.

King of Seas to fabularna gra akcji osadzona w śmiercionośnym, generowanym proceduralnie pirackim świecie. W zaciekłym spisku będziesz walczył o odzyskanie tego, co zostało ci odebrane i wyruszysz na epicką przygodę w fantastycznym świecie, pełnym bitew, wysp i zaginionych skarbów. Produkcja jest pełna niesamowitych postaci i zapierających dech w piersiach misji, które pozwolą spełnić marzenie o zostaniu królem wszystkich piratów.

Kolejna darmowa gra na GOG.com

Aby odebrać King of Seas za darmo, udajcie się pod ten adres. Grę możecie przypisać do swojego konta GOG.com tylko do 19 grudnia, do godziny 15:00 czasu polskiego.