Kolejna darmowa gra na Epic Games Store. Debiutujący tytuł do odebrania bez opłat

Na platformie Epic Games Store pojawiła się kolejna okazja do powiększenia swojej cyfrowej biblioteki. Zgodnie z czwartkową tradycją, sklep udostępnił nową produkcję za darmo, a tym razem padło na dynamiczne Prop Sumo. Jest to gra imprezowa z gatunku bijatyk, w której gracze wcielają się w przedmioty codziennego użytku i toczą ze sobą widowiskowe starcia. Produkcja oferuje zabawę dla 2 do 6 osób na 9 zróżnicowanych mapach – od rwących rzek po gorącą lawę. Gracze mogą wybierać spośród ponad 40 grywalnych rekwizytów, z których każdy posiada inną klasę wagową wpływającą na statystyki. Rozgrywkę urozmaica 22 unikalnych przedmiotów oraz rozbudowany system personalizacji, pozwalający na dowolną modyfikację wyglądu swojej postaci. Tytuł będzie dostępny do odebrania już dzisiaj od godziny 16:00 czasu polskiego.

Gracze z Friend Pass mogą wypróbować grę za darmo i dołączać do twoich imprez. Gracze z pełną wersją mogą organizować mecze, korzystać z przeglądarki serwerów oraz odblokowywać nową zawartość, taką jak rekwizyty, superumiejętności i elementy kosmetyczne!

Twoim celem w Prop Sumo jest zdobycie jak największej liczby punktów. Walcz z przeciwnikami, używając różnych ciosów wręcz, lub po prostu rzuć się na nich z potężnym szarżą!

Wykorzystaj serię lekkich i ciężkich ataków, aby rozrzucić znajomych we wszystkich kierunkach!