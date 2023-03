Kolejna darmowa gra do zgarnięcia na Steam. Ale trzeba się pośpieszyć

Co prawda dzisiaj nie czwartek, ale cyfrowy sklep Fanatical wyszedł z ciekawą propozycją dla wszystkich użytkowników komputerów stacjonarnych. W sklepie możecie za darmo odebrać grę Chenso Club, która zadebiutowała na rynku we wrześniu ubiegłego roku. Trzeba się jednak pośpieszyć, gdyż promocja ograniczona jest czasowo.

Najeźdźcy z kosmosu są wszędzie! Atakują wszystko i wszystkich! Gdy giną, zostaje po nich energia życiowa, która jest ultraniesamowitym źródłem energii! Czy jest jakaś nadzieja? Przedstawiamy klub Chenso – rosnącą grupę bohaterów, którzy ocalą świat. Wzmacniają się energią życiową obcych i walczą ich własną bronią. Nie pozwól, by zmylił cię ich uroczy styl! Z radością i bez litości rozprawią się z każdym zagrożeniem na swojej drodze.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odbiorem darmowej gry, to udajcie się pod ten adres, zalogujcie na swoje konto, wyrażając wcześniej zgodę, aby zapisać się do newslettera. Następnie kliknijcie w „Add to cart” i postępujcie zgodnie z kolejnymi poleceniami. Po sfinalizowaniu transakcji otrzymacie klucz gry, który wykorzystacie na Steamie. Promocja ograniczona jest liczbą darmowych kluczy, więc warto się pośpieszyć.