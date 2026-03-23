Kolejna animacja zamieniona na film aktorski. Disney prezentuje zwiastun Vaiany i… są powody do obaw

Disney zaprezentował pierwszy zwiastun aktorskiej wersji swego egzotycznego hitu – Vaiana. To kolejny projekt wpisujący się w strategię przenoszenia popularnych animacji do formy live-action, którą studio realizuje od kilku lat. Trend ten przynosi wytwórni wymierne zyski i pozostaje jednym z filarów jej oferty kinowej. Przykładem jest ubiegłoroczny Lilo i Stitch – jeden z najbardziej kasowych filmów 2025 roku.

Vaiana – pierwszy zwiastun filmu aktorskiego

W głównych rolach występują Catherine Laga‘aia jako Vaiana oraz Dwayne Johnson, który ponownie wciela się w Maui. Aktor użyczył głosu tej postaci również w oryginalnej animacji z 2016 roku, co stanowi jeden z elementów łączących obie wersje. Dla widzów ma to być sposób na zachowanie ciągłości i rozpoznawalności bohaterów.