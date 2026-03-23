Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna animacja zamieniona na film aktorski. Disney prezentuje zwiastun Vaiany i… są powody do obaw

Jakub Piwoński
2026/03/23 19:20
1
0

Czy ten film również przyniesie studiu ogromne zyski kinowe?

Disney zaprezentował pierwszy zwiastun aktorskiej wersji swego egzotycznego hitu – Vaiana. To kolejny projekt wpisujący się w strategię przenoszenia popularnych animacji do formy live-action, którą studio realizuje od kilku lat. Trend ten przynosi wytwórni wymierne zyski i pozostaje jednym z filarów jej oferty kinowej. Przykładem jest ubiegłoroczny Lilo i Stitch – jeden z najbardziej kasowych filmów 2025 roku.

Vaiana – pierwszy zwiastun filmu aktorskiego

W głównych rolach występują Catherine Laga‘aia jako Vaiana oraz Dwayne Johnson, który ponownie wciela się w Maui. Aktor użyczył głosu tej postaci również w oryginalnej animacji z 2016 roku, co stanowi jeden z elementów łączących obie wersje. Dla widzów ma to być sposób na zachowanie ciągłości i rozpoznawalności bohaterów.

Pierwszy materiał promocyjny spotkał się jednak z mieszanym odbiorem. W komentarzach pojawiają się głosy krytyczne dotyczące jakości efektów specjalnych oraz ogólnej oprawy wizualnej, którą część widzów uznaje za mniej przekonującą niż w pierwowzorze. Szczególną uwagę zwraca się na dużą ilość CGI i sposób przedstawienia postaci Maui, co wywołuje dyskusje wśród fanów.

GramTV przedstawia:

Warto zauważyć, że projekt powstaje w stosunkowo krótkim czasie od premiery oryginału. Film zadebiutuje 10 lipca 2026 roku, czyli niespełna dekadę po animowanej Vaianie. To jeden z szybszych powrotów do tej samej historii w formie remake’u w dorobku Disneya, co pokazuje tempo eksploatacji popularnych marek.

Mimo krytycznych opinii, produkcja ma duży potencjał komercyjny. Dotychczasowe aktorskie reinterpretacje znanych animacji często osiągały bardzo dobre wyniki finansowe, co sugeruje, że Vaiana może powtórzyć ten trend. Ostateczny odbiór filmu zweryfikują jednak dopiero widzowie po premierze kinowej.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/3/23/live-action-moana-trailer-arrives-and-somehow-its-worse-than-expected

Tagi:

Popkultura
zwiastun
Disney
Vaiana
Moana
live-action
film aktorski
Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 19:57

Eee czemu nie widzę żadnych np. czarnoskórych aktorów? Disney to jednak rasiści...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112