Kojima Productions zapowiada świętowanie siódmych urodzin. Będzie hucznie?

Ekipa Kojima Productions za pośrednictwem Twittera zapowiedziała świętowanie swoich siódmych urodzin. Deweloperzy zdradzili również, że z tej okazji podzielą się z graczami nowym kontentem. Niestety, nikt nie wie, co zwiastuje taka zapowiedź. Może będzie to trailer jednej z produkcji, nad którą pracują, a może jedynie wideo wspominkowe poświęcone Death Stranding. O tym, co planuje Hideo Kojima przekonamy się już 16 grudnia.

Siódme urodziny Kojima Productions

Przypomnijmy, że podczas minionego The Game Awards 2022 zapowiedziano i zaprezentowano Death Stranding 2. Wiemy też, że Kojima Productions pracuje nad Overdose, z którego materiały już jakiś czas temu wyciekły do sieci. Jedno jest pewne, gracze kochają produkcje autorstwa legendarnego japońskiego dewelopera, a każda jego prezentacja odbija się wśród fanów szerokim echem.



Na koniec przypomnijmy, że Kojima Productions zostało oficjalnie założone 16 grudnia 2015 roku. Hideo Kojima rozstał się wtedy z Konami w dość dziwnych i nie do końca zrozumiałych okolicznościach. Jako niezależne już studio w 2019 roku wydali grę Death Stranding, która spotkała się z całkiem ciepłym przyjęciem. Fani jego twórczości ciągle czekają na więcej.