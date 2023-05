Kobieta – pszczoła, Bandyci kontra BMX i inne - propozycje w FlixClassic na weekend

Historia oparta jest na powieści Aleksego Tołstoja, opowiadając o młodym inżynierze, który przeżywa różne przygody. Począwszy od okradania uczciwych moskwian z cukru przez elitę, po wezwanie uciskanych robotników marsjańskich budujących bazę na Czerwonej Planecie przez kosmonautę Gusiewa. Jest to jeden z pierwszych filmów science fiction w historii kina radzieckiego.

Historia opowiada o trójce przyjaciół, która spędza wolny czas na doskonaleniu rowerowych trików. Nagle trafiają na policyjne krótkofalówki należące do gangu, który planuje serię napadów na banki. Bohaterowie nie wiedząc, z kim zadarli, postanawiają skorzystać z okazji i sprzedać znaleziony sprzęt. Bandyci są jednak zdeterminowany, aby odzyskać swoje krótkofalówki.

Guiley Jimson to nieokrzesany mieszkaniec barki na Tamizie, który nie interesuje się niczym poza swoją sztuką. Malarz szuka nieustannie miejsca inspiracji do swoich artystycznych wizji. Kiedy jego znajomi wyjeżdżają na pół roku, pozwalają mu mieszkać w swoim mieszkaniu. Po powrocie zastają na środku salonu ogromną rzeźbę i ściany pokryte freskami pretendującymi je do uznania za dzieła sztuki.

Wielka Brytania

2h i 13 min

Południowa Afryka, styczeń 1879 roku. Niewielka, bo licząca zaledwie 150 żołnierzy brytyjska armia broni garnizonu. Zbliżają się do nich wojska Zulusów, którzy mają ponad dwudziestokrotnie większą przewagę. Zamiast przeprowadzić ewakuację dowodzący garnizonem postanawia stawić czoła napastnikom. Porucznicy Jon Chard i Gonyville Bromhead organizują obronę misji. Brytyjska opinia publiczna śledzi poczynania swoich żołnierzy.

USA

1h i 1 min

Janice Starlin to właścicielką firmy kosmetycznej, która odkrywa eliksir młodości stworzony z królowej os. Specyfik testuje na sobie. Po jakimś czasie zaczyna odczuwać efekty uboczne. Kobieta coraz bardziej przemienia się w osę.