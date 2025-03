Knights Peak dołącza do Warsaw Game Days z ekscytującymi nowościami: Mandragora: Whispers of the Witch Tree i Tempest Rising

Wydawca Knights Peak zaprezentuje ekscytujące tytuły Mandragora: Whispers of the Witch Tree i Tempest Rising podczas Warsaw Game Days, nowego wydarzenia na gamingowej mapie Polski.

Warsaw Game Days 2025: Knights Peak zaprezentuje Mandragora i Tempest Rising

Knights Peak zapowiedział swój udział w Warsaw Game Days, podczas których planuje przedstawić dwa wyczekiwane tytuły. Pierwszym z nich jest Mandragora: Whispers of the Witch Tree, mroczna gra RPG akcji z elementami soulslike. Tytuł ten zabierze graczy do ponurego świata fantasy, gdzie będą musieli stawić czoła przerażającym stworzeniom i podejmować moralne decyzje, które wpłyną na los królestwa. Premiera Mandragora: Whispers of the Witch Tree zaplanowana jest na 17 kwietnia 2025 roku i gra ukaże się na konsolach oraz PC.