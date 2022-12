Knights of Honor II: Sovereign na nowym materiale. Premiera już jutro

Premiera Knights of Honor II: Sovereign już jutro. Twórcy po raz kolejny postanowili przypomnieć nam o swojej produkcji. Jeśli ciągle zastanawiacie się nad zakupem gry, to poniższy materiał powinien rozwiać Wasze ewentualne wątpliwości. Ekipa z Black Sea Games opublikowała obszerne, bo trwające 17 minut wideo, na którym prezentują najważniejsze aspekty rozgrywki, a całość opatrzona jest wyczerpującym komentarzem.

Knights of Honor II: Sovereign – solidna porcja rozgrywki

Knights of Honor II: Sovereign to gra strategiczna, w której przejmując kontrolę nad jednym z 200 królestw z Europy, Afryki Północnej i części Azji, powalczymy o dominację w Europie. Warto zaznaczyć, że jest to przedstawiciel gatunku RTS, więc w trakcie zabawy nie uświadczymy tur. Twórcy zwracają uwagę na to, że jednym z przyświecających im celów było stworzenie gry posiadającej taktyczną głębię, a jednocześnie uczynienie jej przystępną nawet dla mniej doświadczonych graczy.



Dróg do osiągnięcia zwycięstwa będzie wiele, a to jaką drogę wybierzemy będzie zależało wyłącznie od nas. Poniżej znajdziecie listę najważniejszych – wyróżnionych przez wydawcę – cech produkcji: