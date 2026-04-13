Klimatyczny RPG akcji za 59,39 zł. Można dorwać trudno dostępne pudełko na Switcha

Obiektem tejże oferty jest Vampyr. Produkcja francuskiego Dontnod Entertainment ukazała się latem 2018 roku, a pod koniec roku 2019 doczekała się portu na Nintendo Switch. W grze sterujemy poczynaniami Jonathan Reida – lekarza oraz wampira. Wszystko to w okresie, w którym szalała pandemia grypy hiszpanki. Efektem jest gra akcji z elementami RPG, w której krążymy po ulicach XX-wiecznego Londynu, by zaspokoić swój głód i nie zatracić człowieczeństwa, o ile jest to w tej sytuacji możliwe. Rzeczoną produkcję, właśnie w wersji na Nintendo Switch, możemy teraz zgarnąć w promocyjnej cenie. Szczegóły promocji poniżej.

Londyn, 1918 r. Jesteś dr. Jonathanem Reidem. Od niedawna jesteś także wampirem. Jako lekarz musisz znaleźć lekarstwo na grypę, która dziesiątkuje mieszkańców. Jako wampir, musisz żywić się tymi, których obiecałeś wyleczyć.

Śmiertelnie groźna hiszpanka zbiera żniwo, a dzielnice Londynu opanowują śmierć, przemoc i strach. W pogrążonej w chaosie upiornej metropolii nieszczęśnicy zbyt nierozgarnięci, zdesperowani lub skazani na tułaczkę po ulicach padają ofiarą najbardziej nieuchwytnych drapieżców: wampirów.

Weź udział w przygodzie przepojonej śmiercią i dramatyzmem, i staraj się okiełznać niezaspokojony głód, który stale każe Ci odbierać życie zwykłym śmiertelnikom.

Jako gracz zadecydujesz, w jaki sposób ujarzmi on swoje moce poprzez rozbudowane drzewko niszczycielskich umiejętności postaci, dzięki którym wpłyniesz na tok rozgrywki.

Każdy z nich ma imię, historię oraz powiązania z innymi obywatelami miejscowego mikrokosmosu. W żyłach każdego z mieszkańców płynie krew innej jakości, swoim szumem stale wodząca Cię na pokuszenie.

Broniąc śmiertelników, zyskasz więcej PD, niż zasadzając się na łowców wampirów czyhających w londyńskich zaułkach i na bulwarach. Bądź ich wybawcą lub prześladowcą.

Twórz elementy ekwipunku, wykorzystując doświadczenie zdobyte w charakterze chirurga polowego. Konstruuj usprawnienia broni oraz amunicję, a także mikstury i przedmioty jednorazowego użytku, które przydadzą Ci się podczas walki.