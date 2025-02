Klimatyczne RPG w końcu trafi do graczy. Keep Driving jest owocem pracy dwóch przyjaciół

Keep Driving łączy elementy RPG, zarządzania zasobami i turowej walki. Gracz musi dbać o samochód, ulepszać go, planować trasę, zarządzać ekwipunkiem i podejmować decyzje podczas podróży. Po drodze spotyka się autostopowiczów z własnymi historiami i zdolnościami, którzy pomagają w walce. Każda akcja w grze kosztuje zasoby, takie jak energia, przedmioty, pieniądze i czas.

Gra zyskała popularność jeszcze przed premierą, dzięki demo dostępnemu podczas Steam Next Fest. Demo zostało pobrane ponad 70 000 razy, a gra trafiła na listę życzeń użytkowników Steama 170 000 razy. Tytuł jest dziełem dwóch deweloperów, którzy pracowali nad projektem kilka lat.

Keep Driving to management RPG, w którym powoli przemieszczasz się przez generowany proceduralnie otwarty świat w stylu pixel art. Zabieraj autostopowiczów, którzy mają swoje osobowości i historie; ulepszaj, dostosowuj i naprawiaj swój samochód. Rozwiązuj wyzwania na drodze, korzystając z unikalnego systemu turowej walki, używając swoich umiejętności i tego, co znajdziesz w schowku, aby przetrwać.

Na końcu swojej podróży wróć na początek i sprawdź, co by się stało, gdybyś wybrał inną drogę. Gra ma wiele zakończeń, z których każde zajmuje około 1-4 godzin do ukończenia. Zanurz się w kraju, podróżując po jego autostradach, wiejskich drogach i spokojnych ścieżkach. I pamiętaj, by cieszyć się podróżą. Jesteś młody i nie masz wiele do stracenia. – brzmi opis gry.