Klimatyczne Planet of Lana z datą premiery

Planet of Lana to propozycja od studia Wishfully. Jeśli interesujecie się grami niezależnymi, to ten projekt z pewnością nie umknął Waszej uwadze. Mamy dobre informacje, twórcy oddali w ręce graczy specjalny trailer oraz zdradzają datę premiery wyczekiwanej przygodówki.

Premiera Planet of Lana już wkrótce

Tym, co przykuwa szczególną uwagę w Planet of Lana jest ręcznie rysowana oprawa wizualna. Gracze przemierzają niezwykle klimatyczny świat, gdzie młoda dziewczyna wraz ze swoim wiernym przyjacielem eksplorują lokacje zamieszkiwane przez maszyny i tajemnicze stworzenia. Głównym celem wyprawy ratunkowej jest uratowanie zaginionej siostry, jednak podczas wędrówki bohaterka stara dowiedzieć się więcej na temat tego, co doprowadziło do dysharmonii na planecie, która niegdyś była miejscem niezakłóconej równowagi między ludźmi, naturą i zwierzętami.



Planet of Lana zadebiutuje na rynku już 23 maja, a gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series S/X. Warto zaznaczyć, że produkcja już w dniu premiery zasili bibliotekę usługi Game Pass.