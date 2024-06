Klikanie w banana podbiło Steama. Prawie 150 tysięcy graczy chce zdobyć nagrodę

Steam zyskał niespodziewany hit, który zyskuje coraz większą popularność. Mowa o grze Banana, która pojawiła się w 23 kwietnia 2024 roku, ale dopiero teraz została dostrzeżona przez graczy. Co takiego przekonało prawie 150 tysięcy osób do sięgnięcia po ten darmowy tytuł? Czyżby rozbudowany i wciągający gameplay? A może fotorealistyczna grafika? Nic z tych rzeczy, ale stare, dobre pieniądze.

Foto: aaladin66

Banana to nowy hit na Steam – o co chodzi w darmowej grze?

Ale czym właściwie Banana jest? Otóż w grze jedyne, co możemy robić, to klikać w obrazek żółtego podłużnego owocu, zdobywając coraz wyższą liczbę kliknięć. Więc co jest takiego pociągającego w tej grze, że jednocześnie grało w nią 141,561 tysięcy osób jednocześnie? Poza rzecz jasna samymi osiągnięciami, które bardzo łatwo zdobyć i niewiele czasu zajmuje zdobycie ich wszystkich.