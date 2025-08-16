Najpopularniejsze gry, o których nie słyszałeś – 10 hitów, których możesz nie znać

Hit z definicji to coś, co jest dobrze znane. Branża jest jednak tak duża, że część gier może być poza radarami typowego Czytelnika Gram.pl.

Sektor gier wideo jest ogromny. Do tego stopnia, że jestem przekonany, że wielu z Was nie słyszało o poniżej opisanych tytułach. Może nie wszystkich, ale przynajmniej większości. Dużo dzieje się w obszarze mobilnym, VR czy w Azji, gdzie hity często są nieco inne niż u nas. Mamy więc świetną okazję do tego, aby nieco poszerzyć horyzonty.

Wniosek z tego tekstu jest taki, że najpopularniejszymi grami na świecie wcale nie muszą być Minecraft, Fortnite czy Roblox. Często są to zupełnie inne tytuły. Jakie? Zapraszam do lektury!

10 najpopularniejszych gier na świecie, o których nie wiesz

10. Bongo Cat

Zaczynamy od gry, w którą w szczycie na Steamie grało jednocześnie prawie 200 tysięcy osób. To wynik, którego nie powstydziłoby się wiele wysokobudżetowych produkcji. Nie mówimy jednak o zwykłej grze. Bongo Cat to wirtualny kot liczący nasze akcje w trakcie normalnego użytkowania komputera (kliknięcia czy wciśnięcia klawisza na klawiaturze). Co jakiś czas otrzymujemy za to przedmioty w steamowym ekwipunku, które możemy sprzedać za prawdziwe pieniądze (do wykorzystania tylko na Steamie). Brzmi jak totalna strata czasu, ale w każdym momencie Bongo Cat ma odpalone grube kilkadziesiąt tysięcy osób, co czyni z niej jedną z najpopularniejszych aplikacji w sklepie Valve.

9. Banana

Kolejna gra działająca na praktycznie tej samej zasadzie. Banana to zwykły kliker, w którym chodzi tylko o to, aby mieć to odpalone w tle i co jakiś czas otrzymać jakiś przedmiot. Jeśli trafi się legendarny czy rzadki, można sporo zyskać. W szczytowym momencie Banana miało odpalone niemal milion osób na Steamie, które liczyły na łatwy zarobek. Gry jako takiej tam nie ma, ale to nie przeszkadza graczom – liczy się nadzieja na to, że przy okazji uda się zdobyć jakieś ciekawe przedmioty.

8. Naraka: Bladepoint

Przeglądając listę najpopularniejszych gier na Steamie nie da się nie trafić na Naraka: Bladepoint. Ten chiński akcyjniak to bardzo dynamiczna gra battle royal dla 60 graczy, charakteryzująca się pionowymi mapami, a więc nastawionymi na dużą mobilność postaci. Od kilku lat nie schodzi z list najlepiej zarabiających i najchętniej odgrywanych tytułów. Sukcesy odnosi też na konsolach. Nie jest jednak tak, że grają tylko Azjaci. Naraka cieszy się dużym zainteresowaniem również w naszej części świata, potwierdzając jak wielki potencjał drzemie w chińskiej branży gier wideo. Myślę, że wielu graczy zdaje sobie sprawę z istnienia tej gry, ale nie wiem czy każdy ma świadomość jak bardzo jest ona popularna.