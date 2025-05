Klawiatura membranowa HyperX Alloy Core RGB taniej o 80 zł w sklepie RTV Euro AGD

W sklepie RTV Euro AGD wystartowała promocja na klawiaturę membranową. Model HyperX Alloy Core dostępny jest w obniżonej cenie przy użyciu kodu rabatowego. Dzięki promocji zaoszczędzimy 80 zł.

HyperX Alloy Core – promocja na klawiaturę membranową

RTV Euro AGD przygotowało promocję na HyperX Alloy Core. Klawiatura membranowa dostępna jest teraz w cenie 109,99 zł. To obniżka ze 189,99 zł. Promocja potrwa do 3 czerwca do godziny 23:45 lub do wyczerpania puli kodów.

HyperX Alloy Core – 109,99 zł (zamiast 189,99 zł) z kodem HYPX1903062 w sklepie RTV Euro AGD.