Klawiatura mechaniczna Roccat Vulcan 121 AIMO RGB taniej aż o 220 zł

W sklepie RTV Euro AGD trwa właśnie atrakcyjna oferta na klawiaturę mechaniczną. Model Roccat Vulcan 121 AIMO RGB Titan Switch dostaniemy teraz taniej aż o 220 zł. Promocja potrwa do końca lipca 2025 roku.

Mechaniczna klawiatura Roccat Vulcan to wspaniałe połączenie innowacji, niezwykle solidnej konstrukcji oraz jakości wykonania i efektownego podświetlenia. To również pierwsza klawiatura Roccat z pełni autorskimi, zaprojektowanymi przez nas przełącznikami Titan, które stworzono z myślą o najbardziej wymagających graczach. Klawiatura wzmocniona jest metalową płytą, przez co urządzenie Vulcan w pełni chronione jest przed wstrząsami, a konstrukcja klawiszy uniemożliwia, by osiadł na nich kurz. Wspaniały i potężny system oświetlenia AIMO wykorzystuje diody LED i dzięki przezroczystym przyciskom tworzy niezapomniane wrażenia wizualne. System podświetlenia można dowolnie konfigurować dla każdego klawisza na 16.8 mln kolorów dostępnych w klawiaturze Roccat Vulcan.



Klawiatura Vulcan została stworzona przez ludzi o ogromnej pasji, wykorzystując przy tym najlepsze rozwiązania technologiczne i wzornictwo, co odzwierciedla jakość wykonania i funkcjonalność urządzenia. To niezwykle precyzyjne urządzenie pozwala doświadczyć niezwykłej precyzji podczas każdej czynności!