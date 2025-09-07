Klawiatura mechaniczna MSI Forge GK600 TKL SKY taniej w sklepie Media Expert

Sklep Media Expert przygotował atrakcyjną ofertę dla poszukujących klawiatury mechanicznej. Model MSI Forge GK600 TKL SKY dostępny jest teraz o 66,73 zł taniej. Za urządzenie zapłacimy teraz 279 zł.
MSI Forge GK600 TKL SKY w promocji. Klawiatura mechaniczna taniej w Media Expert
Jeśli szukacie nowej klawiatury mechanicznej, interesującą może być oferta Media Expert. Sklep przecenił bowiem model MSI Forge GK600 TKL SKY o 66,73 zł. Teraz zapłacimy za urządzenie 279 zł.
- MSI Forge GK600 TKL SKY – 279 zł (zamiast 345,73 zł) w sklepie Media Expert
MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS to wszechstronna klawiatura bez bloku klawiszy numerycznych. Charakteryzuje się ona możliwością pracy zarówno w trybach bezprzewodowych, 2.4 GHz oraz Bluetooth, jak i w trybie przewodowym.
