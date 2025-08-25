Zaloguj się lub Zarejestruj

Klawiatura mechaniczna HYPERX Alloy MKW100 za 129 zł w sklepie Media Expert

Patrycja Pietrowska
2025/08/25 11:00
0
0

Promocja na klawiaturę mechaniczną.

W sklepie Media Expert znajdziemy teraz atrakcyjną ofertę na klawiaturę mechaniczną. Model HYPERX Alloy MKW100 został przeceniony o 50 zł. Teraz za urządzenie zapłacimy 129 zł.

HYPERX Alloy MKW100
HYPERX Alloy MKW100

Promocja na klawiaturę mechaniczną HYPERX Alloy MKW100

Sklep Media Expert przygotował kolejną promocję na klawiaturę mechaniczną. Zainteresowani zakupem nowego urządzenia mogą zwrócić uwagę na HYPERX Alloy MKW100, który dostępny jest w cenie 129 zł. To obniżka o 50 zł względem poprzedniej ceny.

HyperX Alloy MKW100 to nie tylko klawiatura, to precyzyjne narzędzie stworzone z myślą o graczach, którzy cenią sobie nie tylko styl, ale także skuteczność i niezawodność. Dzięki niestandardowym przełącznikom mechanicznym TTC Red, ta kompaktowa klawiatura zapewnia niepowtarzalne doznania podczas grania.

Przełączniki mechaniczne TTC Red to klucz do szybkiej reakcji i precyzyjnej kontroli. Ich wyważona siła aktywacji i skoku pozwala osiągnąć doskonałą równowagę pomiędzy szybkością a dokładnością, co sprawia, że każde naciśnięcie klawisza jest odczuwalne i skuteczne.

Tagi:

promocja
oferta
sprzęt dla graczy
klawiatura
promocje
klawiatura mechaniczna
okazja
HyperX
HYPERX Alloy MKW100
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

