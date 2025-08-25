Klawiatura mechaniczna HYPERX Alloy MKW100 za 129 zł w sklepie Media Expert

W sklepie Media Expert znajdziemy teraz atrakcyjną ofertę na klawiaturę mechaniczną. Model HYPERX Alloy MKW100 został przeceniony o 50 zł. Teraz za urządzenie zapłacimy 129 zł.
Promocja na klawiaturę mechaniczną HYPERX Alloy MKW100
- HYPERX Alloy MKW100 – 129 zł (zamiast 179 zł) w sklepie Media Expert
HyperX Alloy MKW100 to nie tylko klawiatura, to precyzyjne narzędzie stworzone z myślą o graczach, którzy cenią sobie nie tylko styl, ale także skuteczność i niezawodność. Dzięki niestandardowym przełącznikom mechanicznym TTC Red, ta kompaktowa klawiatura zapewnia niepowtarzalne doznania podczas grania.
Przełączniki mechaniczne TTC Red to klucz do szybkiej reakcji i precyzyjnej kontroli. Ich wyważona siła aktywacji i skoku pozwala osiągnąć doskonałą równowagę pomiędzy szybkością a dokładnością, co sprawia, że każde naciśnięcie klawisza jest odczuwalne i skuteczne.
