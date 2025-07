Klawiatura mechaniczna GENESIS THOR 404 TKL taniej z kodem rabatowym

Nowe wcielenie legendy. Powitaj Genesis Thor 404 TKL - następcę uznanego i nagradzanego modelu Genesis Thor 303 TKL. Zupełnie nowa konstrukcja (non-floating key), przełączniki Kailh Box Brown V2 zapewniające błyskawiczną reakcję i technologia Hot-Swap umożliwiająca beznarzędziową wymianę mechanizmów to nie jedyne zalety. Nowa, lepsza, bardziej zaawansowana. Oto Genesis Thor 404 TKL. Oczekujesz gładkiego ruchu i dynamiki, która pozwoli Ci zdominować przeciwników? Dobrze to rozumiemy, dlatego Genesis Thor 404 TKL wyposażyliśmy w zaawansowane przełączniki Kailh Box Brown V2 o nieliniowej charakterystyce.

Wytrzymałość na poziomie 80 mln kliknięć, aktywacja po wciśnięciu na 2 mm oraz siła nacisku wynosząca zaledwie 55 g, a to jeszcze nie wszystko. W połączeniu z czasem reakcji na poziomie 1 ms Kailh Box Brown V2 oferują znacznie lepsze wrażenia w stosunku do klasycznych Kailh Box Brown. Mocniej odczuwalny powrót przełącznika do pozycji początkowej i większa wyrazistość. Chcesz poprawić swoje wyniki w grze? Możesz na nie liczyć. Przełączniki to jedno. Nie zapomnieliśmy jednak o kluczowych elementach takich jak stabilizatory i smarowanie. To właśnie dzięki nim udało nam się podnieść wydajność Kailh Box Brown V2 do maksimum. Efekt? Płynniejsza praca przełącznika i cichsze działanie w każdej sytuacji.