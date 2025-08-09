Zaloguj się lub Zarejestruj

Humble Uncharted Realms Bundle oferuje do 9 gier na PC już od 18 zł

Mikołaj Berlik
2025/08/09 16:00
Nowa paczka Humble Bundle z tytułami pełnymi eksploracji i odkrywania tajemnic.

W serwisie Humble Bundle pojawił się nowy zestaw gier PC stworzony z myślą o fanach odkrywania nieznanych światów. W ramach Humble Uncharted Realms Bundle można zdobyć maksymalnie 9 produkcji na Steam, a część z nich bez problemu uruchomimy na Steam Decku. Pakiet dostępny jest w czterech progach cenowych – najtańszy kosztuje 18,09 zł, a najdroższy 43,45 zł.

Humble Uncharted Realms Bundle – gry w poszczególnych progach

Wpłata minimum 18,09 zł (4,26 €) odblokuje:

  • A Short Hike
  • Alba: A Wildlife Adventure
  • FAR: Changing Tides [PL]

Za kwotę 25,31 zł (5,96 €) otrzymamy dodatkowo:

  • The Forgotten City
  • Under The Waves [PL]

Wpłata 32,58 zł (7,67 €) zapewni także:

  • Journey to the Savage Planet
  • Moon Mystery [PL]
  • The Eternal Cylinder [PL]

Najwyższy próg – 43,45 zł (10,23 €) – zawiera również:

  • Fort Solis [PL]

Paczka będzie dostępna jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie. Wszystkie gry otrzymamy jako klucz do wykorzystania na Stea

Mikołaj Berlik
