Klawiatura mechaniczna ACER Predator Aethon 330 taniej aż o 170 zł w Media Expert

​Predator Aethon 330 to klawiatura mechaniczna o rozmiarze 60% i wymiarach 291 x 102 x 40 mm, łącząca się z komputerem zarówno przewodowo przez USB-C, jak i bezprzewodowo przez Bluetooth. Taka konstrukcja zapewnia mobilność, oszczędność miejsca na biurku oraz elastyczność użytkowania – zarówno do pracy, jak i grania w różnych warunkach.

Doświadcz wysokiej precyzji i responsywności dzięki przełącznikom Kailh Blue. Gwarantują one wyraźny skok, precyzyjne sprzężenie zwrotne i trwałość do 50 milionów naciśnięć, zapewniając długowieczność i niezawodność. Dzięki temu każda akcja jest pewna i natychmiastowa, co znacząco poprawia kontrolę i przyjemność z użytkowania.

Układ 61 klawiszy zwalnia przestrzeń na biurku, zapewniając większą swobodę ruchów myszką. Odłączany kabel USB-A/USB-C ułatwia transport, a jego wzmocniona konstrukcja chroni przed uszkodzeniami, co przekłada się na długą żywotność sprzętu i większą wygodę użytkowania zarówno w domu, jak i w podróży.

Każde naciśnięcie klawisza jest precyzyjnie rejestrowane – nawet podczas intensywnej rozgrywki lub szybkiego pisania. Predator Aethon 330 posiada pełne wsparcie N-Key Rollover i technologię anti-ghosting, dzięki czemu każda kombinacja klawiszy zostaje poprawnie wykryta, bez pominięć.

Nadaj swojemu stanowisku wyjątkowy charakter dzięki 19 efektom podświetlenia, 5 poziomom jasności i 8 kolorom do wyboru. Predator Aethon 330 to nie tylko klawiatura – to element, który buduje atmosferę Twojej strefy gamingowej.