Klasyka fantasy w nowej odsłonie. Potwierdzono kontynuację filmu sprzed 40 lat

Zanim Eggers przystąpi do prac nad nowym Labiryntem, wcześniej nakręci film Werewulf. Jest to kolejny projekt reżysera, w którym tym razem zajmie się tematem wilkołaków.

Oryginalny Labirynt opowiada historię Sarah, sfrustrowanej młodej dziewczynie, która musi pilnować przez kolejny weekend swojego młodszego brata. Używa więc swojej bujnej wyobraźni i wzywa Gobliny ze swojej ulubionej książki „Labirynt", prosząc aby zabrały one jej brata. Kiedy mały Toby naprawdę znika, Sarah musi podążyć jego tropem do bajkowego świata i uratować go z rąk nikczemnego króla Goblinów! Wejścia do jego zamku strzeże labirynt - wykręcona i zwodnicza plątanina korytarzy, wypełniona strasznymi potworami i pułapkami. Aby zdążyć na czas z ratunkiem dla braciszka, Sarah musi przechytrzyć króla Goblinów. W tym celu musi zaprzyjaźnić się z jego świtą i strażnikami oraz mieć nadzieję, że ich lojalność nie okaże się kolejną iluzją ze świata, w którym nic nie jest takie jakim się wydaje.